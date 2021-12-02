سفرة الملكة

سفره الملكه خامه عاليه شغل دمياطي درجه اولي الخشب: زان أحمر روماني دهان: دوكو فرن لمعة زجاج المقاس 180 سم ب6 كرسي ب 2 درج في وسط التربيزه السعر 9400ج + الشحن