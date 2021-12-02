سفرة الملكة

(للبيع)
|سفره الملكه خامه عاليه شغل دمياطي درجه اولي الخشب: زان أحمر روماني دهان: دوكو فرن لمعة زجاج المقاس 180 سم ب6 كرسي ب 2 درج في وسط التربيزه السعر 9400ج + الشحن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاثاث المودرن
|التليفون:
|01006834320
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|53 التعاونيات ش التحرير مساكن شيراتون المطار النزهة القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113646
1 جنيه
1 جنيه
4,250 جنيه
4,100 جنيه
2,300 جنيه
1,000 جنيه
9,000 جنيه