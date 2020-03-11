سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

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ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل العروض من (بيع – شارب) البيع باسعار خيالية الضمان لمدة عام شامل قطع الغيار -عقود صيانة-) ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- صيانة سنوية -كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والاحبار الاصلية - استبدال الماكينة القديمة باخرى جديدة الايجار- باسعار مناسبة جدا للاستفسارالاتصال على الارقام التالية 01222405623- 23048311 02-01100145959 - مع تحيات ادارة المبيعات,,,,,,,,,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

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العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055755
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صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماك.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

22/1/2020
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