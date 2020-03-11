سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل العروض من (بيع – شارب) البيع باسعار خيالية الضمان لمدة عام شامل قطع الغيار -عقود صيانة-) ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- صيانة سنوية -كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والاحبار الاصلية - استبدال الماكينة القديمة باخرى جديدة الايجار- باسعار مناسبة جدا للاستفسارالاتصال على الارقام التالية 01222405623- 23048311 02-01100145959 - مع تحيات ادارة المبيعات,,,,,,,,,