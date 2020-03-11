سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)
|ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل العروض من (بيع – شارب) البيع باسعار خيالية الضمان لمدة عام شامل قطع الغيار -عقود صيانة-) ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- صيانة سنوية -كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والاحبار الاصلية - استبدال الماكينة القديمة باخرى جديدة الايجار- باسعار مناسبة جدا للاستفسارالاتصال على الارقام التالية 01222405623- 23048311 02-01100145959 - مع تحيات ادارة المبيعات,,,,,,,,,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055755
10 جنيه
10 جنيه