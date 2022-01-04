سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجهز بيتك وتبحث عن مكيفات تؤدي وظيفتها بفاعلية؟ يبقى مافيش احسن من تكييف يورك . لانه تكييف فيه كل الخصائص الى انت محتاجها وبتدور عليها وكمان سعره ممتاز وع قد ايدك . يعنى تكييف يعيش معاك العمر كله دلوقتى تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7000 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117885
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه