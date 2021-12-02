سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عايز تشترى تكييف ميديا شوشايل هم الكاش . احنا دلوقتى بنقولك متشيلش هم الفلوس واشترى تكييفك بالتقسيط وارتاح تكييف ميديا ميشن برو 1.5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 6650 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم العرض ده لمده محدوده تكييف بضمان 5 سنوات و كمان فيه كل المميزات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

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العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113867
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صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
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2/12/2021
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(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور ع.
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القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عرض يورك ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
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القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال - في القاهرة مصر

سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من النهارد.
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1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021 - في القاهرة مصر

خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف شارب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,750 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش - في القاهرة مصر

اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

795 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: موزعين تكييفات فريش بارد 2021 - في القاهرة مصر

موزعين تكييفات فريش بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش بارد او بارد ساخن سمارت او تربو بلاك هتلاقيه عندنا باقل سعر و مش بس كده لا ده كمان هتلاقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

424 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير - في القاهرة مصر

كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و مميزات تكييف يونيون اير - في القاهرة مصر

عروض و مميزات تكييف يونيون اير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 5600 جنيه و لو بتسال علي باقي القدرات هنسهلهالك تكييف 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و اسعار تكييف جري في مصر - في القاهرة مصر

عروض و اسعار تكييف جري في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو انت عايز تشتري تكييف بس السعر الكاش مش متاح معاك . احنا سهلناها عليك وتقدر دلوقتى تشترى تكييفك ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض تكييف يونيون اير في مصر هتلاقيها عندنا و بس تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 560.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,600 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو - في القاهرة مصر

عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت التكييف الاكثر مبيعا و كفاءه ضمن تكييفات فريش تكييف فريش سمارت هتلاقي فيه كل المميز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,600 جنيه

25/10/2021
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