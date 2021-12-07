سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات كدة ماينفعش نصدقها، يعني مثلاً مفيش نهار من غير شمس ولا ليل من غير قمر، بس مع ميديا في شتاء من غير تكتكة. تكييف ميديا ميشن برو 2.25 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 9500 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم العرض ده لمده محدوده تكييف بضمان 5 سنوات و كمان فيه كل المميزات - وكمان علمنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114155
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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