سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 انسي الصيف مع كاريير لان كاريير اوبتيماكس التكييف الاقوي في التبريد و ده لانه بيستخدم فريون 22 الفريون الاقوي في دفع الهواء و كمان كاريير بسعر ميتفوتش تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 7600 جنيه - *مميزات تكييف كاريير* - -نظام فعال لتقنيه الهواء -تصميم حديث متناسق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100680
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