سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 متخليش البرد يتحكم فيك وياثر على ياتك وشغلك . اشترى تكييف كاريير واستمتع بجو دافي مريح وابعد عن البرد والتكتكة ده غير انه مزود بخاصية البلازما والى هتنقى الهواء من الاتربة والبكتريا العرض ده لفتره محدوده دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114149
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مميزات وعيوب تكييف يورك 2021 - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الجو في شه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد - في القاهرة مصر

عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عرض يورك ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال - في القاهرة مصر

سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من النهارد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021 - في القاهرة مصر

خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف شارب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,750 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش - في القاهرة مصر

اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

795 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: موزعين تكييفات فريش بارد 2021 - في القاهرة مصر

موزعين تكييفات فريش بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش بارد او بارد ساخن سمارت او تربو بلاك هتلاقيه عندنا باقل سعر و مش بس كده لا ده كمان هتلاقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

424 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير - في القاهرة مصر

كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14 جنيه

28/10/2021
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