سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح تلاقيك كسبان اشتري تكييف كاريير بارد ساخن الي كله مزايا -التكييف بخاصيه البلازما الي بتنقي الهواء من اي اتربه او جراثيم -و كمان خاصيه الديجيتال الي بتظهرلك اي اعطال او درجات حراره علي شاشه التكييف -و مميز بخاصية التوزيع باربع اتجاهات هواء و غير كل ده بقي الاسعار حكايه تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه العرض ده لفتره محدوده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113614
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