سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ليه تجيب دفاية لما ممكن تجيب كاريير أوبتيماكس وتشغله على السخن وتخليها صيف دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/12/2021
رقم الإعلان: 2114479
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من غير اى .
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف LG ع.
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8/12/2021
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سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
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8/12/2021
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجنبي تشغي.
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7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 متخليش الب.
العنوان:

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7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات ك.
العنوان:

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القسم: 

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7/12/2021
صورة الاعلان: مميزات وعيوب تكييف يورك 2021 - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الجو في شه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
العنوان:

القاهرة - مصر
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2/12/2021
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عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عرض يورك ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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2/12/2021
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