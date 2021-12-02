سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من النهارده مش هتعصر نفسك علشان تجيب تكييف دلوقتي سعر التكييف عندنا خفيف لو هتدفع كاش او تقسيط السعر معانا هتلاقيه بسيط دلوقتي تكييف فريش سمارت 1.5حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه ولو انت من سكان القاهره او الجيزه فدلوقتي تقدر تقسط تكييفك من 6 شهور حتي 36 شهر باقل نسبه فوائد - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى ت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113579
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السعر
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سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
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2/12/2021
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سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عرض يورك ه.
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2/12/2021
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سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

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(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ا.
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1/12/2021
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سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف شارب.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف ميديا ميشن بارد 2021.اقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,750 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش - في القاهرة مصر

اقل اسعار لتكييف ميديا,عروض مبتتعوضش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض ال cool friday عندنا بدأت عندنا و علشان بقدملك تكييف ميديا ميشن بارد بسعر 6750 جنيه العرض ده ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

795 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: موزعين تكييفات فريش بارد 2021 - في القاهرة مصر

موزعين تكييفات فريش بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش بارد او بارد ساخن سمارت او تربو بلاك هتلاقيه عندنا باقل سعر و مش بس كده لا ده كمان هتلاقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

424 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير - في القاهرة مصر

كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و مميزات تكييف يونيون اير - في القاهرة مصر

عروض و مميزات تكييف يونيون اير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 5600 جنيه و لو بتسال علي باقي القدرات هنسهلهالك تكييف 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و اسعار تكييف جري في مصر - في القاهرة مصر

عروض و اسعار تكييف جري في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو انت عايز تشتري تكييف بس السعر الكاش مش متاح معاك . احنا سهلناها عليك وتقدر دلوقتى تشترى تكييفك ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض تكييف يونيون اير في مصر هتلاقيها عندنا و بس تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 560.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,600 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو - في القاهرة مصر

عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت التكييف الاكثر مبيعا و كفاءه ضمن تكييفات فريش تكييف فريش سمارت هتلاقي فيه كل المميز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,600 جنيه

25/10/2021
صورة الاعلان: مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر - في القاهرة مصر

مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف ال جي بيوفر في الاستهلاك الكهربي حتي 60% من الاستهلاك يعني هتشغله طول اليوم والفاتوره ولا هتهم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,800 جنيه

24/10/2021
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