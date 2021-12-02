سعر تكييف فريش سمارت بارد ساخن بلازما ديجيتال

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من النهارده مش هتعصر نفسك علشان تجيب تكييف دلوقتي سعر التكييف عندنا خفيف لو هتدفع كاش او تقسيط السعر معانا هتلاقيه بسيط دلوقتي تكييف فريش سمارت 1.5حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه ولو انت من سكان القاهره او الجيزه فدلوقتي تقدر تقسط تكييفك من 6 شهور حتي 36 شهر باقل نسبه فوائد - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى ت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113579
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