سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف شارب مش محتاج حد يتكلم عنه .تكييف عارف مكانته في مصر تكييف شارب بضمان 5 سنوات شامل علي التكييف بالكامل افضل كفاءه و افضل خدمه لما بع البيع و كمان السعر مميز دلوقتى تكييف شارب استاندرد 1,5 حصان بارد بدون بلازما بدون ديجيتال بـ 7050 جنيه بس وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه العرض سارى حتى نفاد الكمية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113388
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