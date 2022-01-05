سعر تكييف جري فالكون 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات جري معاك في كل الأوقات! متستناش الصيف علشان تشتري تكييف، مع تكييف جري هتقدر تستمتع بجو دافي في عز الشتا. دلوقتى تكييف جري فالكون حصان بارد ساخن بلازما بـ 11550 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 725 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بدلا من 100جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118063
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه