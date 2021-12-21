سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021 - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض دخول الشتا .الحق و اشتري تكييف بارد ساخن1.5 ح من جري باقل سعر فى مصر تكييف جري فالكون تكييف متكامل المزايا ( بلازما - ديجيتال - تربو ) هتلاقي فيه كل الي بتدور عليه دلوقتى تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما بـ 7300 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116246
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ابدا السنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان 2021 - في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خلي برد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: اقل سعر لتكييف كاريير بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

اقل سعر لتكييف كاريير بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يوم ما تفك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 علشان احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف ميديا ميشن 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف ميديا ميشن 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي عيلتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف كاريير بارد ساخن دجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف كاريير بارد ساخن دجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كاريير عار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 3 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف يورك 3 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عِش اجواء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا مش ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: موزعيين تكييف ميديا فى مصر - في القاهرة مصر

موزعيين تكييف ميديا فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 صحيح الدفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager