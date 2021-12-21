سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض دخول الشتا .الحق و اشتري تكييف بارد ساخن1.5 ح من جري باقل سعر فى مصر تكييف جري فالكون تكييف متكامل المزايا ( بلازما - ديجيتال - تربو ) هتلاقي فيه كل الي بتدور عليه دلوقتى تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما بـ 7300 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116246
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه