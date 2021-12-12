سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا مش هتشيل هم سعر التكييف . لانك لو عايز تشترى تكييف كاش هتلاقى عندنا اقوي العروض والخصومات وسعرنا مش هتلاقى اقل منه . لو عايز تشترى بالتقسيط هتقدر بكل بساطة وسهولة تقسط تكييفك باقل سعر للفايدة وبدون اى مقدم دلوقتى تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما بـ 7000 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 445 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115164
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه