سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا مش هتشيل هم سعر التكييف . لانك لو عايز تشترى تكييف كاش هتلاقى عندنا اقوي العروض والخصومات وسعرنا مش هتلاقى اقل منه . لو عايز تشترى بالتقسيط هتقدر بكل بساطة وسهولة تقسط تكييفك باقل سعر للفايدة وبدون اى مقدم دلوقتى تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما بـ 7000 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 445 جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115164
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز ال.
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اختار تكيي.
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خطورة الدف.
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سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ليه تجيب د.
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القسم: 

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9/12/2021
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سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الحق واشتر.
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القسم: 

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8/12/2021
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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكيييف ميد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
العنوان:

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8/12/2021
صورة الاعلان: خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال - في القاهرة مصر

خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجنبي تشغي.
العنوان:

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القسم: 

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7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 متخليش الب.
العنوان:

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7/12/2021
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سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مميزات وعيوب تكييف يورك 2021 - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
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