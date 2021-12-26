سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي بيتك وعيلتك مع تكييفات ال جي بتكنولوجيا الPlasmaster Ionizer اللي بتنقي هوا التكييف من البكتيريا والروائح الكريهة بنسبة 99,9% مع ال جي، حمايتك انت وعيلتك هي اولويتنا دلوقتى تكييف ال جي 2.25 حصان بارد بلازما بـ 13700 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 860 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116827
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه