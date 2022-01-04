سعر تكييف ال جي ارت كول بارد ساخن 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في الصداقة أهم حاجة الثقة وانك تبقى ضامن صاحبك، عشان كدا تكييف ال جي هو صاحبك اللي هتبقى مسنود عليه بضمان الـ 10 سنين على الكومبريسور، اضمن تكييفك مع ال جي. تكييف ال جي ارت كول 3 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 18000 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسط حتى 18 شهر وبدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117830
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه