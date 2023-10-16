سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار

(For Rent)
|تتميز رنج روفر سبورت بتصميمها الجذاب والرياضي01099792099، مع خطوط أنيقة وجريئة تضفي عليها طابعًا فريدًا. تأتي السيارة بمحركات قوية ومتعددة الاختيارات، مما يتيح لك اختيار الأداء الذي يناسب احتياجاتك. ستستمتع بتجربة قيادة مثيرة وسلسة بفضل نظام التعليق المتطور والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها السيارة. للاستفسار:01099792099 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099792099
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|Location:
|3 شارع سيبواى المصرى, رابعه العدويه مدينه نصر, Cairo, Egypt- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246289
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