سعر اجهزة مناداة الزبون بالمطاعم والمقاهى /بيجر

(للبيع)
|لكل صاحب كافيه او مطعم او ديونية نقدم لكم : نظام المناداةاللاسلكي الخاص بالمطاعم والكافيهات يوجد منه نوعين: wireless calling system *نظام استدعاء النادل وهو يتكون من : -الشاشة الرئيسية مكونة من ثلاث خانات رقمية يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة -الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء للشاشة شاحن كهربائي مع حامل صغير تعلق منه *نظام استدعاء ومناداة الزبائن والمسمى ب البيجر ويتكون من : -ازرار البيجر اللاسلكية اما مستطيلة او دائرية -قاعدة شحن الازرار -جهاز استدعاء الزبائن 0564291869
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الخبر- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102787
1,500 ريال
1,500 ريال
14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
2,200 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
1,500 ريال
1,500 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل