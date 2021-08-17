سعر اجهزة مناداة الزبون بالمطاعم والمقاهى /بيجر

لكل صاحب كافيه او مطعم او ديونية نقدم لكم : نظام المناداةاللاسلكي الخاص بالمطاعم والكافيهات يوجد منه نوعين: wireless calling system *نظام استدعاء النادل وهو يتكون من : -الشاشة الرئيسية مكونة من ثلاث خانات رقمية يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة -الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء للشاشة شاحن كهربائي مع حامل صغير تعلق منه *نظام استدعاء ومناداة الزبائن والمسمى ب البيجر ويتكون من : -ازرار البيجر اللاسلكية اما مستطيلة او دائرية -قاعدة شحن الازرار -جهاز استدعاء الزبائن 0564291869