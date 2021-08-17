سعر اجهزة مناداة الزبون بالمطاعم والمقاهى /بيجر

(للبيع)

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صورة الاعلان: سعر اجهزة مناداة الزبون بالمطاعم والمقاهى /بيجر - في الشرقية السعودية

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لكل صاحب كافيه او مطعم او ديونية نقدم لكم : نظام المناداةاللاسلكي الخاص بالمطاعم والكافيهات يوجد منه نوعين: wireless calling system *نظام استدعاء النادل وهو يتكون من : -الشاشة الرئيسية مكونة من ثلاث خانات رقمية يمكن التحكم بالصوت أو النغمة الصادرة من الشاشة -الضاغط مكون من زر للنداء و زر للإلغاء للشاشة شاحن كهربائي مع حامل صغير تعلق منه *نظام استدعاء ومناداة الزبائن والمسمى ب البيجر ويتكون من : -ازرار البيجر اللاسلكية اما مستطيلة او دائرية -قاعدة شحن الازرار -جهاز استدعاء الزبائن 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: الخبر- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102787
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

(للبيع)

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

بوابات الكترونية | بوابات دخول وخروج | بوابة مرور افراد |بوابة ترن ستايل | بوابة المترو بوابات مرو.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة

(فرصة عمل)

*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : H.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

16/8/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض للأنشطة التفاعلية

شاشات العرض للأنشطة التفاعلية

(للبيع)

شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن طريق تو.
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

16/8/2021
صورة الاعلان: TES824 سنترال باناسونيك موديل

TES824 سنترال باناسونيك موديل

(للبيع)

احدث سنترالات باناسونيك panasonic TES824 سنترال باناسونيك موديل 3خطوط خارجية 8 تحويلات داخلية KX_.
العنوان:

الجيزة - السعودية
القسم: 

1 ريال

16/8/2021
صورة الاعلان: سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق.

سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق.

(للبيع)

سنترال باناسونيك (TES824) مكونات العرض: 3 خطوط خارجية و 8 تحويلات داخليه سنترال باناسونيك موديل (T.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2,200 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

(للبيع)

نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء و.

1 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: تاشيرة باكستاني

تاشيرة باكستاني

(للبيع)

تأشيرة سايق خاص باكستاني للبيع .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

15/8/2021
صورة الاعلان: مدرسه خصوصية لتاسيس جميع مراحل الابتدئي

مدرسه خصوصية لتاسيس جميع مراحل الابتدئي

(طلب عمل)

مدرسه خصوصيه لتاسيس جميع مراحل الابتدائي جميع المواد خبرة 7 سنوات تاسيس من الصفر سودانية الجنسيه للت.

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: بوابات مواقف وجراجات السيارات

بوابات مواقف وجراجات السيارات

(للبيع)

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة X-Ray للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحةو.
العنوان:

تبوك - السعودية

1,500 ريال

13/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات jc100

جهاز تتبع سيارات jc100

(للبيع)

JC 100 جهاز تتبع السيارة بخاصية الكاميرا - الجهاز به كاميرتين لمتابعة السيارة بالداخل والخارج - الكا.

1 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات فى.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم)

مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم)

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد .
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

12/8/2021
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