سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

عيش سعيد كل يوم وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات واكوا بارك واجمل شاطئ رملى شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 89 الف مقدم والباقى بالتقسيط الميرح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى