سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

(للتقسيط)
|عيش سعيد كل يوم وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات واكوا بارك واجمل شاطئ رملى شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 89 الف مقدم والباقى بالتقسيط الميرح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082192
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