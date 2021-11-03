(للبيع)
|سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house لخدمات التنظيف والرعاية المنزلية والتميز والاتقان والامانه هو سر نجاحنا نقدم لكم عاملات بالنظام اليومي والاسبوعي والشهري لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات اطلبي عاملتك وراحتك مع royal houseسارعو بالاستفسار علي 01207040101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house service
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- نخدم جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110563
2,000 جنيه
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2,500 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه