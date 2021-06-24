سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

(طلب عمل)
|نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من مختلف الجنسيات واستقدامها الى عملائنا بدول الخليج العربي بما لدينا من كفاءة ومهنية وخبرة في مجال السياحة والمطاعم نتوفرعلى(طباخين+معلمي شاورما+ معلمي بارستا+مختصي سندوشات+مختصي مشويات +معلمي الكريب+ مختصي الحلويات+مختصي العصائر +معلمي مخبوزات+معلمي بيتزا+نادلات ونادليين+موظفين وموظفات استقبال+موظفين وموظفات كاشير.)نزودكم بكل ما تحتاجونه هذفنا ارضاء تطلعاتكم وامالكم التي نضعها ضمن اولوياتنا. الهاتف: 00212608012819 contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212707020119
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097921
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
14,000 ريال
اتصل
اتصل