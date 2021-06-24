سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من مختلف الجنسيات واستقدامها الى عملائنا بدول الخليج العربي بما لدينا من كفاءة ومهنية وخبرة في مجال السياحة والمطاعم نتوفرعلى(طباخين+معلمي شاورما+ معلمي بارستا+مختصي سندوشات+مختصي مشويات +معلمي الكريب+ مختصي الحلويات+مختصي العصائر +معلمي مخبوزات+معلمي بيتزا+نادلات ونادليين+موظفين وموظفات استقبال+موظفين وموظفات كاشير.)نزودكم بكل ما تحتاجونه هذفنا ارضاء تطلعاتكم وامالكم التي نضعها ضمن اولوياتنا. الهاتف: 00212608012819 contact@alasmarjob.com