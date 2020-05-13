سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتفرح وهتفرح اولادك وتسمتع بأحلي الخدمات الترفيهية اللي اولادك هيستمتعوا بيها من كيدز اريا وحمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتلاقي مارينا للصيد ومرسي لليخوت عشان تصتاد براحتك وشاليهك (( 60م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059440
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