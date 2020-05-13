سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتفرح وهتفرح اولادك وتسمتع بأحلي الخدمات الترفيهية اللي اولادك هيستمتعوا بيها من كيدز اريا وحمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتلاقي مارينا للصيد ومرسي لليخوت عشان تصتاد براحتك وشاليهك (( 60م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة