(للبيع)
|سخان غاز يونيفرسال ديجيتال سعة 10 لتر بحالة ممتازة ~ بحالة الجديد ~ بشاشة رقمية توضح درجة حرارة المياة الخارجة ~ والتحكم فى سخونة المياة ~ والبيع بسبب النقل لشقة اخرى ~ مدينة نصر عمارات ضباط الامداد والتموين ق م ~ اول مكرم عبيد ~ امام فندق انتركونتننتال وسيتى ستارز الاستفسار تليفونيا 01026771811 ~ 01001355387 السعر النهائى 1000 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامر
|التليفون:
|01001355387
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|العنوان:
|مدينة نصر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052733
1,530,000 جنيه
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