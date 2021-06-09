سجاد عجمي جاهز وسجاد تفصيل حسب الطلب وسجاد مساجد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد عجمي جاهز وسجاد تفصيل حسب الطلب وسجاد مساجد - في الشارقة الإمارات

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سجاد عجمي يدوي وماكينه بانواعه , قسم تفصيل سجاد صوف نيوزلندي اصلي حسب الطلب وقسم تفصيل سجاد ماكينه اكرلك حسب الطلب. توصيل الى كل امارات الدوله والى كل انحاء العالم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Fuad Ameen
التليفون: 0561335567

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العنوان: king Faisl, Al Majaz- Sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096445
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السعر
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(للبيع)

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9/6/2021
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(للبيع)

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9/6/2021
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(للبيع)

للبيع.ارض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي أرض سكنية تجارية مميزة مساحة الارض : 23,831 قدم م.
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9/6/2021
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صورة الاعلان: للبيع.ارض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي

للبيع.ارض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي

(للبيع)

للبيع.ارض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي أرض سكنية تجارية مميزة مساحة الارض : 23,831 قدم م.
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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القسم: 

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9/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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9/6/2021
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8/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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(للبيع)

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8/6/2021
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8/6/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 37,757 قدم مربع مساحة البناء : 143,094 قد.
القسم: 

اتصل

8/6/2021
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