سجاد عجمي جاهز وسجاد تفصيل حسب الطلب وسجاد مساجد

(للبيع)
|سجاد عجمي يدوي وماكينه بانواعه , قسم تفصيل سجاد صوف نيوزلندي اصلي حسب الطلب وقسم تفصيل سجاد ماكينه اكرلك حسب الطلب. توصيل الى كل امارات الدوله والى كل انحاء العالم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fuad Ameen
|التليفون:
|0561335567
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|العنوان:
|king Faisl, Al Majaz- Sharjah
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096445
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