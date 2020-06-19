(للبيع)
|فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أكثر من 80 عام ) مقاس 160 × 122 سم القيمة للسجادة الواحدة 500000 جنيه المعاينة فى أى وقت عن طريق الراغب فى الشراء شخصيا أو وكيل عنه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السعيد
|التليفون:
|01006466463
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|العنوان:
|زفتى- زفتى
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061037
500,000 جنيه