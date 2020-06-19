سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

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صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل - في الغربية مصر

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فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أكثر من 80 عام ) مقاس 160 × 122 سم القيمة للسجادة الواحدة 500000 جنيه المعاينة فى أى وقت عن طريق الراغب فى الشراء شخصيا أو وكيل عنه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد السعيد
التليفون: 01006466463

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: زفتى- زفتى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/6/2020
رقم الإعلان: 2061037
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صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل - في الغربية مصر

سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

- في الغربية مصر

فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أ.
العنوان:

الغربية - مصر

500,000 جنيه

19/6/2020
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