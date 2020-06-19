فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أكثر من 80 عام ) مقاس 160 × 122 سم القيمة للسجادة الواحدة 500000 جنيه المعاينة فى أى وقت عن طريق الراغب فى الشراء شخصيا أو وكيل عنه