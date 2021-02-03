(للبيع)
|ستوديو بجاردن و فيو مفتوح للبحر فى العين السخنه ستوديو 50 متر و جاردن 39 متر تشطيب ألترا سوبر لوكس القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب كريستال لاجون على مساحة 50 فدان ومميزات تانية كتير بمقدم 200 الف وقسط على 10 سنين بدون فوائد للاستفسار الاتصال على : 01143250228
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohab
|التليفون:
|01143250228
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|العنوان:
|إلمونت الجلالة- إلمونت الجلالة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082539
529 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
250,000 جنيه
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86,000 جنيه
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