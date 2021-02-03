ستوديو بجاردن و فيو مفتوح للبحر فى العين السخنه ستوديو 50 متر و جاردن 39 متر تشطيب ألترا سوبر لوكس القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب كريستال لاجون على مساحة 50 فدان ومميزات تانية كتير بمقدم 200 الف وقسط على 10 سنين بدون فوائد للاستفسار الاتصال على : 01143250228