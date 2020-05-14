ستاند التعقيم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ستاند التعقيم - في الجيزة مصر

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أبعاد ستاند التعقيم 50 × 152 سم الوحدة تم تصنيعها من ألواح ال HPL المقاومة للبكرتيا و تتميز بثبات ألوانها مدي الحياة ملمسها الخشبي مميز يتحمل درجات الحرارة العالية و تقاوم الخدوش لا يتأثر بالماء لا يتأثر بمواد التنظيف الوحدة مزودة بجهاز قياس درجة الحرارة عن طريق الأشعه تحت الحمراء (IN) يوجد بالوحدة جهاز انذار للتحذير عند ارتفاع درجة الحرارة جهاز تعقيم اليدين يعمل اوتوماتيكيا بدون تعامل بشري سعة جهاز تعقيم اليدين 1200ml و يكفي لتعقيم 1000 شخص تعقيم اليدين للإستفسارات تواصل معنا عبر الخط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Misr Emirates
التليفون: 01011221627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: إدارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/6/2020
رقم الإعلان: 2061576
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