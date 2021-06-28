ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ستاند اكس باننر –X-Banner Stand - في القاهرة مصر

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الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60X160 بسعر 260 جنيها ستاند اكس باننر شامل الطباعة 80X180 بسعر 350 جنيها تصميم و تنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية فورى، طباعة بوسترات، استاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال و أوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة عين جرافيك
التليفون: 01001170113

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 260 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2021
رقم الإعلان: 2098304
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طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

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