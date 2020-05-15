ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

(فرص)
|الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60X160 بسعر 260 جنيها ستاند اكس باننر شامل الطباعة 80X180 بسعر 350 جنيها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|260 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060974
40 جنيه
اتصل
40 جنيه