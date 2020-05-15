ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ستاند اكس باننر –X-Banner Stand - في القاهرة مصر

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الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60X160 بسعر 260 جنيها ستاند اكس باننر شامل الطباعة 80X180 بسعر 350 جنيها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة عين جرافيك
التليفون: 01001170113

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 260 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060974
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صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط - في القاهرة مصر

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 60 جنيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: اقوم بعمل لوجو او شعار وهويه كامله لشركتك بأحترافيه واسعار تنافسيه - في القاهرة مصر

اقوم بعمل لوجو او شعار وهويه كامله لشركتك بأحترافيه واسعار تنافسيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ساقوم بتصميم شعار الخاص بك بدقة عالية واحترافية بمعايير عالمية - شعار حصري بالكامل بافكار جميلة ومبه.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/4/2020
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط - في القاهرة مصر

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 60 جنيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

12/4/2020
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