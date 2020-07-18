ستائر مكتبية بأرخص الأسعار و أرقي الموديلات لدي معارض فـرست فرنتشر

(للبيع)
|معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين–0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب، ستائر مكتب، فرش وتجهيز مكاتب معارض اثاث مكتبي… اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات جديدة & اسعار متميزة بمعارضنا . شركة فرست فرنتشر لإستيراد و تصنيع الأثاث المكتبي المتكامل، والستائر المكتبية01003755888، الإدارة: 98شارع محى الدين أبوالعز أمام بوابة3 نادى الصيد المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرست فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064001
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10 جنيه
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110 جنيه