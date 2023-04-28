سباك وكهربائى ومحاسب ومهندس معمارى

(Job request)
|مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه بالرياض كهربائى مبانى سباك مبانى كهربائى سيارات محاسبين خبرة سابقة بشركات المقاولات بالسعودية مندوبين مبيعات معدات كهربائيه مهندس معمارى خبرة 8 سنوات تصميم وشغال ريفيت وبرامج اخراج ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل ةcv.sunfuture1153@gmail.co
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|SABREEN ABDEL MONEM
|Telephone:
|01557776627
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|FAUOM, 2 STREY ABSHOY- APSHOY
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182806
10 Riyal
10 Riyal
2,500 Riyal
Call
Call
2,500 Pound