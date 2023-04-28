سباك وكهربائى ومحاسب ومهندس معمارى

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مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه بالرياض كهربائى مبانى سباك مبانى كهربائى سيارات محاسبين خبرة سابقة بشركات المقاولات بالسعودية مندوبين مبيعات معدات كهربائيه مهندس معمارى خبرة 8 سنوات تصميم وشغال ريفيت وبرامج اخراج ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل ةcv.sunfuture1153@gmail.co
Contact The Advertiser:
Contact Name: SABREEN ABDEL MONEM
Telephone: 01557776627

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: FAUOM, 2 STREY ABSHOY- APSHOY
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 6/5/2023
Ad Number: 2182806
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية 1-سكرتير 2-ادارة سوشيال ميديا 3-مصمم جرافيك .
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

28/4/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في كبري المعارض في الرياض المهن الاتية 1-سكرتير 2-ادارة سوشيال ميديا 3-مصمم جرافيك .
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

28/4/2023
Ad Photo: مطلوب فني مغسله ملابس - in Cairo Egypt

مطلوب فني مغسله ملابس

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني مغسله ملابس خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعامل مع الملابس.
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Riyal

26/4/2023
Ad Photo: ظپظ†ظٹ ط§ظ„ظˆظ…ظٹطھط§ظ„ ط§ط¨ط­ط« ط¹ظ† ط¹ظ…ظ„ - in Cairo Egypt

ظپظ†ظٹ ط§ظ„ظˆظ…ظٹطھط§ظ„ ط§ط¨ط­ط« ط¹ظ† ط¹ظ…ظ„

(Job request)

- in Cairo Egypt

محمد فني الوميتال مطبخ باب شباك وتند اطالي وخبره في قص الزجاج بحرفه ابحث عن عمل في الخارج أنا من مصر.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/4/2023
Ad Photo: طالب عمل أنا قشرجى حرارى ويدوى وفنى مكبس - in Cairo Egypt

طالب عمل أنا قشرجى حرارى ويدوى وفنى مكبس

(Job request)

- in Cairo Egypt

انا قشرجى حرارى ويدوى وفنى مكبس خبره ١٥عام.
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: مطلوب عمال مغسلة وزراعة - in Cairo Egypt

مطلوب عمال مغسلة وزراعة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات .
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Pound

3/3/2023
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