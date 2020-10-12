سايق خاص سوداني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سايق خاص سوداني - في الرياض السعودية

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سايق خاص سوداني محترف في مهنته ولديه رخصة قيادة وشهادة ثانوية سمح الطباع امين وصاحب خلق ودين الشاب وموهوب في كل مجالات العمل طالب الرزق الحلال الي يحتاجه لا يبخل عليه ونعم فيه الشاب في السودان محتاج تاشيرة وكفيل يعمل لديه للتفاهم واتساب ومكالمات علي الرقم 00249905298799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو احمد
التليفون: 00249905298799

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العنوان: - الاندلس
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077993
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تاشيره سائق خاص سوداني للبيع

(فرصة عمل)

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تاشيره سائق خاص للبيع للتواصل 0559957365.
العنوان:

الرياض - السعودية
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اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري الشركات سائق تريلا - في الرياض السعودية

مطلوب لكبري الشركات سائق تريلا

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبري شركات المقاولات والتجاره سائق تريلا السعوديه الرياض السن لا يزيد عن 42 سنه الشروط رخصه.
العنوان:

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8/10/2020
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