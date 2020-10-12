(طلب عمل)
|سايق خاص سوداني محترف في مهنته ولديه رخصة قيادة وشهادة ثانوية سمح الطباع امين وصاحب خلق ودين الشاب وموهوب في كل مجالات العمل طالب الرزق الحلال الي يحتاجه لا يبخل عليه ونعم فيه الشاب في السودان محتاج تاشيرة وكفيل يعمل لديه للتفاهم واتساب ومكالمات علي الرقم 00249905298799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|00249905298799
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|العنوان:
|- الاندلس
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077993
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