سايق خاص سوداني محترف في مهنته ولديه رخصة قيادة وشهادة ثانوية سمح الطباع امين وصاحب خلق ودين الشاب وموهوب في كل مجالات العمل طالب الرزق الحلال الي يحتاجه لا يبخل عليه ونعم فيه الشاب في السودان محتاج تاشيرة وكفيل يعمل لديه للتفاهم واتساب ومكالمات علي الرقم 00249905298799