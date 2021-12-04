(فرص)
|مركز سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه يوجد لدينا امهر المهندسين وافضل نخبه من الفنيين لصيانه واصلاح جميع الاجهزه المنزليه شاشات-تكييف -ثلاجه -غساله -مفرمه مجفف -مكواه بخاريه-ميكروويف-فرن -مكنسه كهربائيه-محضر طعام -كبه-خلاط-غساله اطباق-بوتاجاز -سخان -ديب فريزر.الخ اتصل بنا نصلك اينما كنت لصيانه اعطال اجهزتك في الحال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس /عصام فتحي
|التليفون:
|01224459503
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|العنوان:
|- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113796
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