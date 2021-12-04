سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه

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تفاصيل الإعلان
مركز سان ايفان لصيانه جميع الاجهزه المنزليه يوجد لدينا امهر المهندسين وافضل نخبه من الفنيين لصيانه واصلاح جميع الاجهزه المنزليه شاشات-تكييف -ثلاجه -غساله -مفرمه مجفف -مكواه بخاريه-ميكروويف-فرن -مكنسه كهربائيه-محضر طعام -كبه-خلاط-غساله اطباق-بوتاجاز -سخان -ديب فريزر.الخ اتصل بنا نصلك اينما كنت لصيانه اعطال اجهزتك في الحال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس /عصام فتحي
التليفون: 01224459503

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العنوان: - عين شمس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113796
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اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل لدى كبرى شركات التوظيف بالإسكندرية

مطلوب للعمل لدى كبرى شركات التوظيف بالإسكندرية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل لدى كبرى شركات التوظيف بالإسكندرية #موظفة_استقبال (خبرة لا تقل عن سنتين) #مندوب (لا يشت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم محترف

مطلوب مصمم محترف

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم فوتوشوب محترف للعمل لدى وكالة دعاية واعلان بالرياض *له.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

4/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمين تحميص قهوة

مطلوب معلمين تحميص قهوة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلمين تحميص وتحويج قهوة خبره لا تقل عن 5 سنوات في مطاحن الق.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

4/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين وتوفر العمالة

الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين وتوفر العمالة

(مطلوب)

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: سجاد اون لاين مصر

سجاد اون لاين مصر

(للبيع)

سجاد اون لاين مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: كاربت شتوي

كاربت شتوي

(للبيع)

كاربت شتوي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا

(مطلوب للإيجار)

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب استئجار أتوبيس مدسيدس أحدث موديل 2022 باأفضل الأسعار و الخدمة ذات الجودة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن . بدون أدنى رسوم

مطلوب أفراد أمن . بدون أدنى رسوم

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن . بدون أدنى رسوم كمبوند سكني بالهرم إمتداد ميدان الرماية سكن +وجبة غداء +مواصلات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,100 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01200561116 توجد تشكيلة فريدة ومتنوعه من اجمل الارواب والاوشحة وكابات التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(للبيع)

آخر اصداراتنا للتأشيرات ركز في تاريخ الاصدار كويس 🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(للبيع)

آخر اصداراتنا للتأشيرات ركز في تاريخ الاصدار كويس 🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

(للبيع)

Royal house service 01207040101 نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطف.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربي"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2,000 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

4/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

700 جنيه

4/12/2021
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