ساعه سويسريه ماركة Calvin klein نسائيه للبيع

(للبيع)
|ساعة يد نسائيه مستعمله استعمال اقل من ساعه سويسرية الصنع ماركة calvin klein حالة وكاله عصريه وانيقه للبيع وللجادين التواصل عبر الارقام الموضحه في الاعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Toleen
|التليفون:
|+962 7 7957 5894 - 07 9630 7326
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|العنوان:
|الاشرفيه- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103123
80 دينار
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51,799 دينار
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444 دينار
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200 دينار