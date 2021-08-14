ساعه سويسريه ماركة Calvin klein نسائيه للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ساعه سويسريه ماركة Calvin klein نسائيه للبيع - في عمان الأردن

إضغط على الصورة لتكبيرها

ساعة يد نسائيه مستعمله استعمال اقل من ساعه سويسرية الصنع ماركة calvin klein حالة وكاله عصريه وانيقه للبيع وللجادين التواصل عبر الارقام الموضحه في الاعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Toleen
التليفون: +962 7 7957 5894 - 07 9630 7326

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاشرفيه- عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103123
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة نقل الاثاث

شركة نقل الاثاث

(للبيع)

شركه نقل الأثاث 0799563003 مختصه فك تركيب غرف النوم محلى أجنبى فك تركيب برادى تريات فك تركيب كوندشن .
العنوان:

عمان - الأردن

80 دينار

14/8/2021
صورة الاعلان: موظف او موظفة مبيعات داخلي وخارجي

موظف او موظفة مبيعات داخلي وخارجي

(فرصة عمل)

شركة الدرجة العالية لتكنولوجيا المعلومات شركة متخصصة في مجال انظمه الشبكات الحماية والمراقبة بحاجة ا.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

1 دينار

4/8/2021
صورة الاعلان: Bowen 2.5 (85 Ton) Power Swivel For Sale بور سويفل / بور هيد 85 طن مع وح

Bowen 2.5 (85 Ton) Power Swivel For Sale بور سويفل / بور هيد 85 طن مع وح

(للبيع)

Bowen 2.5 (85 Ton) Power Swivel For Sale بور سويفل / بور هيد 85 طن مع وحدة هيدروليك ، محرك ديترويت .
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

22/7/2021
صورة الاعلان: AOT K-50 Manual tongs with rollover hanger

AOT K-50 Manual tongs with rollover hanger

(للبيع)

AOT K-50 Manual tongs with rollover hanger Maximum torque 7500 ft-lb Weight 35 KG Made in USA Size.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

22/7/2021
صورة الاعلان: 5” Gardner Denver Duplex mud pump Model: FXO-FXO 5” x 10”

5” Gardner Denver Duplex mud pump Model: FXO-FXO 5” x 10”

(للبيع)

5”x10” Gardner Denver Duplex mud pump Model: FXO-FXO 5” x 10”.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

22/7/2021
صورة الاعلان: شركة نقل الاثاث زمزم

شركة نقل الاثاث زمزم

(للبيع)

شركة نقل الاثاث 0797831396 مختصه فك تركيب غرف نوم محلى وأجنبية فك تركيب برادى وتريات وفك تركيب كوندش.
العنوان:

عمان - الأردن

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر

للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر

(للبيع)

للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر تبعد عن مدينة المفرق 20 كم تتكون الفيلا من دورين الدور الارضي غرفتين.
العنوان:

الأحمدي - الأردن
القسم: 

51,799 دينار

9/7/2021
صورة الاعلان: عقار فلسطين

عقار فلسطين

(للبيع)

فرصة للاستثمار ( 58596 ) m خمس نمر أراضي في أجمل مناطق جبال طلوزة قريبة من #نابلس .ذات إطلالات رائعة.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

30/6/2021
صورة الاعلان: مكيف جري سبليت انفرتر 1طن

مكيف جري سبليت انفرتر 1طن

(للبيع)

مكيف جري سبليت انفرتر 1طن A++ موديل: GWH12 1 طن A ++ موتور انفرتر مواسير توصيل 3متر شامل الترك.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

444 دينار

28/6/2021
صورة الاعلان: حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

(طلب عمل)

حاسب كميات وبخبرة ممتازة اطلب عمل بمكتب هندسي كحاسب كميات العمل بدوام جزئي او من البيت أو لحساب الكم.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

(فرصة عمل)

مطلوب خادمة منزل سورية للعمل في بيت مستقل ورعاية المنزل براتب شهري العنوان مادبا الاردن.
العنوان:

مادبا - الأردن

200 دينار

26/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager