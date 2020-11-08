ساعة حضور وانصراف ZKTeco موديل D1

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ساعة حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 - في الإسكندرية مصر

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ساعة حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف D1 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071621
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8/11/2020
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- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

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8/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP رائعة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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8/11/2020
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8/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
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