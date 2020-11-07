ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف WL10 للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات.