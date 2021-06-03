ساعة جيجرلوكلتر

(للبيع)

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صورة الاعلان: ساعة جيجرلوكلتر - في معسكر الجزائر

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اعرض عليكم ساعة للبيع من صنع سويسرية اسم الساعة جيجر لوكولتر جراند ماستا معدن يلاتين حزامها من الجلد التمساح اسود اللون جديدة غير ملبوسة ابدا يوجد بداخلها احجار ماس وجهها من اللؤلؤ الاصلي عقربها توربيون اسمها جيجرلوكلتر محدودة الصنع اي صنع من هذه الساعة ثمانية ساعات في العالم رقم ساعتي 6/8 لها بطاقة الضمان فارغة غير مسجلة بانها مع الساعات المباعة غير ملبوسة ابدا اتصل برقم هاتفي213790395619 الجزائر شكرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: درني علي
التليفون: 0790395619

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العنوان: الجزائر- المحمدية
معسكر -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095951
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صورة الاعلان: ساعة باتيك فليب - في معسكر الجزائر

ساعة باتيك فليب

(للبيع)

- في معسكر الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم بيع ساعة ثمينة من نوع باتيك فليب من ذهب الوردي كلتراف.
العنوان:

معسكر - الجزائر

50,000 يورو

3/6/2021
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