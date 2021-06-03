ساعة باتيك فليب

(للبيع)

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الجزائر (معسكر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ساعة باتيك فليب - في معسكر الجزائر

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم بيع ساعة ثمينة من نوع باتيك فليب من ذهب الوردي كلترافا صنع سويسرا جديدة غير ملبوسة ابدا كلها معدن لديها علبة خشبية من الخشب الاحمر الثمين يلمع لا يوجد لها اوراقاتصال عن طريق الهاتف 213790395619 الجزائر وشكرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: درني علي
التليفون: 213790395619

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجزائر- المحمدية
معسكر -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 يورو
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095950
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صورة الاعلان: ساعة جيجرلوكلتر - في معسكر الجزائر

ساعة جيجرلوكلتر

(للبيع)

- في معسكر الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اعرض عليكم ساعة للبيع من صنع سويسرية اسم الساعة جيجر لوكولتر .
العنوان:

معسكر - الجزائر

اتصل

3/6/2021
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