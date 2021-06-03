ساعة باتيك فليب

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اعرض عليكم بيع ساعة ثمينة من نوع باتيك فليب من ذهب الوردي كلترافا صنع سويسرا جديدة غير ملبوسة ابدا كلها معدن لديها علبة خشبية من الخشب الاحمر الثمين يلمع لا يوجد لها اوراقاتصال عن طريق الهاتف 213790395619 الجزائر وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|درني علي
|التليفون:
|213790395619
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|العنوان:
|الجزائر- المحمدية
معسكر - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095950
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