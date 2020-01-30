(للبيع)
|ساعة اورينت للرجال ساعة اورينت ماكينة يابانى ساعة فرست هاى كوبى درجة اولى يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|990 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051043
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