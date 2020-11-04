ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف IN05-A والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 10,000 (Optional ( •Record Capacity:100,000 •Communication: TCP/IP,USB ( Host& client(
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071258
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A - في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH - في الإسكندرية مصر

أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
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صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH - في الإسكندرية مصر

أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
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