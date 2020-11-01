ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

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صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC - في الإسكندرية مصر

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ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف X628-TC للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070990
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