ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف X628-TC للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات.