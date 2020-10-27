ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف K14والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other function: SSR Report,2.8inch di