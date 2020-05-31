ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)
|Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other function: SSR Report,2.8inch display وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060615
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1 جنيه