ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف F22 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: -Display: 2.4-inch TFT LCD Color Screen Fingerprint Capacity: 3,000 Transaction Capacity: 30,000 -Card Capacity:5000(Optional) ID Algorithm V