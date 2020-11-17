سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

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صورة الاعلان: سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

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سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث سارينة أنذار لنظام الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072821
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صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

17/11/2020
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