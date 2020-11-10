سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث سارينة أنذار لنظام الحريق عالية الجودةوالتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Third-party certified to EN54-3 (Sounders) and 17 (Isolators) by the LPCB. •Impressive 103dB(A) sound output @ 1m. •Onboard short
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071856
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH - في الإسكندرية مصر

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH - في الإسكندرية مصر

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
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صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/11/2020
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