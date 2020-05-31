(للبيع)
|سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث سارينة أنذار لنظام الحريق عالية الجودةوالتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Third-party certified to EN54-3 (Sounders) and 17 (Isolators) by the LPCB. •Impressive 103dB(A) sound output @ 1m. •Onboard short
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059977
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
اتصل