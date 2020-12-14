(للبيع)
|سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث سارينة أنذار مضيئة لنظام الحريق عالية الجودةوالتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Powerful 103dB(A) sound output @ 1m •W-2.4-8.2 light distribution •Weather resistant to IP65 •Onboard short-circuit
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076136
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه