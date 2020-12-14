سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

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صورة الاعلان: سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

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سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث سارينة أنذار مضيئة لنظام الحريق عالية الجودةوالتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Powerful 103dB(A) sound output @ 1m •W-2.4-8.2 light distribution •Weather resistant to IP65 •Onboard short-circuit
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076136
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صورة الاعلان: سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذارمضيئة لنظام الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
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صورة الاعلان: أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات امنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات تتشرف شركة Royal Surveillance sys.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تقدم شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
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