سارع بحجز اكشاك الامن والحراسة من الاهرام للفيبر جلاس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
موسم الشتاء يعني الامطار والهواء والسقعه علشان كدا الاهرام للفيبر جلاس بتقدملك أقوي كشك حراسة كشك يستحمل ويعيش معاك سنين كتير شركة الاهرام للفيبر جلاس تعلن عن اكشاك فيبر جلاس على اعلى مستوى تصميمات عالميه وحصريه وجوده مش هتلاقيها عند حد تانى وشكل يبهر العين واسعار منافسه للسوق المصرى سارع بحجز اكشاك شركة الاهرام للفيبر جلاس وخلى وجهت بيتك او مصنعك او شركتك يخطف الانظار كشك حراسه قطر105سم، كشك حراسة قطر 120سم كشك حراسة قطر 125سم، كشك حراسة قطر 150سم اكشاك حراسة مربعة اكشاك حراسة دائرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاهرام للفيبر جلاس
التليفون: 01222284220

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العنوان: طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- قليوب
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117197
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صورة الاعلان: اكشاك حراسة فيبر جلاس بجميع التصميمات والمقاسات - في القليوبية مصر

اكشاك حراسة فيبر جلاس بجميع التصميمات والمقاسات

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شركة الاهرام للفيبر جلاس الاولى فى مصر والشرق الاوسط وتتميز شركه الاهرام للفيبر جلاس عن غيرها بأستخد.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

6/11/2021
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