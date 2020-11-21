(فرصة عمل)
|سائق خاص أجيد قياده جميع السيارات درجه اولى حاصل علي أقراص من السفتي من بنك cup اجيد التعامل مع العائلات ورجال الاعمال وسيدات الاعمال والأجانب علي علم بجميع الطرق وممطلبات vip
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاني حسن سيد
|التليفون:
|01112244628
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|العنوان:
|50شارع الصحافة- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076284
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30 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال